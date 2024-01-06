Турнир юных хоккеистов “Золотая шайба” проходит в Судогде уже в 23 раз. Он посвящен памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.

Турнир юных хоккеистов “Золотая шайба” проходит в Судогде уже в 23 раз. Он посвящен памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина. Наталья Федорова, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Александр Павлович Рагулин неоднократно говорил: он мечтает, чтобы благодаря турниру у спортсменов была возможность показать красивый юношеский хоккей. Сегодня можно с уверенностью