В Судогде жилой дом, 1969 года постройки, разваливается на глазах Местные жители забили тревогу...

В Судогде жилой дом, 1969 года постройки, разваливается на глазахМестные жители забили тревогу накануне — 5 января. Многие боялись находиться в доме, который буквально разваливается на глазах.В данный момент прокуратурой Судогодского района проводится проверка соблюдения жилищных прав граждан.Как выяснилось — трещины «пошли» в пятиэтажном трехподъездном многоквартирном доме № 4а, расположенном на улице Коммунистической.Здание — не новое, 1969 года постройки.«5 января около 21-30 в прокуратуру поступило сообщение о том, что в первом подъезде на первом этаже указанного дома произошла просадка стены, на стенах и потолке образовались трещины. На место незамедлительно выехали прокурора района Эдуард Кокешов и его заместитель Илья Зеленин. Вечером того же дня все жильцы первого подъезда были временно размещены у родственников, а также в общежитии ГБПОУ «Муромцевский лесотехнический техникум», у расселённого подъезда выставлен пост полиции...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что дальнейшее соблюдение жилищных прав граждан находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области