В Суздале корреспондента «России-1» Игоря Агеенко сбила гужевая повозка. Как признаётся сам Игорь...

В Суздале корреспондента «России-1» Игоря Агеенко сбила гужевая повозка.Как признаётся сам Игорь Агеенко на своей официальной странице Вконтакте, не ожидал:«Казалось бы, что может произойти в Суздале - российской столице Нового года 2024 и Золотого кольца России? ДТП! Причем, не простое. Во время съемок у Кремля на меня наехала повозка с лошадью: извозчик решил обогнать другую, выехал на «встречку» (где стоял и снимал я), и - «закатал меня в дорогу», после чего попросил не вызывать ГАИ...»И, как в плохих фильмах, мужчина скрылся с места происшествия. Но, к счастью, вскоре его всё же поймали.Об этом также на своей официальной странице Вконтакте рассказал корреспондент «России-1» Игорь Агеенко:«Итог - сломанные очки, дрон, разбитое лицо, легкое сотрясение и почти сломанная кисть. Спасибо местным властям и полиции, что оперативно все помогли решить…»Фото: https://vk.com/nekij.igor