В УМВД России по Владимирской области подвели итоги операции «Розыск». Пресс-служба УМВД России по...

В УМВД России по Владимирской области подвели итоги операции «Розыск».Пресс-служба УМВД России по Владимирской области информирует, что в конце декабря на территории нашего региона был проведен второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск».«За три дня операции оперуполномоченными уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции и полицейскими ППС задержаны 23 гражданина, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Оперативники управления уголовного розыска регионального УМВД России совместно в ходе успешной реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории города Москва мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению в совершении серии мошенничеств в отношении жителей города Александрова...» - рассказали в региональной пресс-службе УМВД.Уточняется, что общий материальный ущерб, причиненный преступником - потерпевшим, превысил 2 500 000 млн рублей. Мужчину заключили под стражу.Кроме того, в ходе операции «Розыск» установлено местонахождение 6 человек, заявленных как «без вести пропавшие».Фото: freepik.com