Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Власти начали решать проблему с вывозом мусора во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Так, по информации надзорного ведомства, «Биотехнологии» наняли дополнительных работников, чтобы увезти уже накопившийся мусор. Но региональному оператору всё ещё грозит административная ответственность.Напомним, проблемы с вывозом отходов начались ещё в середине декабря, в организации говорили, что им не хватает водителей. Губернатор не оценил такого оправдания и пригрозил расторжением контракта, если региональный оператор не нарастит штат.