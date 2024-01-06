Вниманию автовладельцев: с 6 по 7 января в определенные часы запрещается парковаться у храмов...

Вниманию автовладельцев: с 6 по 7 января в определенные часы запрещается парковаться у храмов города ВладимираВниманию автовладельцев - жителей и гостей города Владимира!УМВД России по городу Владимиру предупреждает, что в целях обеспечения безопасности праздничных рождественских богослужений с 20.00 6 января до 05.00 7 января парковка автотранспорта возле церквей и храмов, расположенных на территории областного центра, будет запрещена.Автовладельцев просят с пониманием отнестись ко временным ограничениям и заранее убрать личный транспорт, если он расположен вблизи храмов.Фото: freepik.com