Во Владимире в результате страшного ДТП загорелся автомобиль.
О страшном ДТП стало известно поздно...
Во Владимире в результате страшного ДТП загорелся автомобиль.
О страшном ДТП стало известно поздно вечером 5 января в 21:16.
Очевидцы выложили видео в сообщество Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».
«На Пекинке у Автоглобуса жёсткое ДТП. Белая полетела на красный и снесла кроссовер, кроссовер сразу вспыхнул...» - сообщает автор.
Как стало известно, водитель чёрного кроссовера, в свою очередь, успел выбежать, жив и цел.
«Водителя в белом побежали доставать. Благо... скорая стояла на светофоре. Сразу перекрыли дорогу и побежали спасать...» - поделился автор поста.
Других подробностей, а также подтвержденных причин произошедшего к этому часу (8:30, 6 января) пока нет. Обстоятельства ДТП уточняются.
Видео, фото: https://vk.com/overhearauto33