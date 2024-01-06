Во Владимире в результате страшного ДТП загорелся автомобиль. О страшном ДТП стало известно поздно...

Во Владимире в результате страшного ДТП загорелся автомобиль.О страшном ДТП стало известно поздно вечером 5 января в 21:16.Очевидцы выложили видео в сообщество Вконтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир».«На Пекинке у Автоглобуса жёсткое ДТП. Белая полетела на красный и снесла кроссовер, кроссовер сразу вспыхнул...» - сообщает автор.Как стало известно, водитель чёрного кроссовера, в свою очередь, успел выбежать, жив и цел.«Водителя в белом побежали доставать. Благо... скорая стояла на светофоре. Сразу перекрыли дорогу и побежали спасать...» - поделился автор поста.Других подробностей, а также подтвержденных причин произошедшего к этому часу (8:30, 6 января) пока нет. Обстоятельства ДТП уточняются.Видео, фото: https://vk.com/overhearauto33