Во Владимирской области была обнаружена потенциально некачественная и опасная икра. Всем известно,...

Во Владимирской области была обнаружена потенциально некачественная и опасная икра.Всем известно, что в преддверии новогодних праздников на продовольственных рынках появился огромный ассортимент рыбной продукции: филе красной рыбы, рыбные деликатесы горячего и холодного копчения, икра лососёвых, различные морепродукты.И вот, согласно данным Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в конце декабря сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора Управления был проведен ряд контрольно-надзорных мероприятий.Специалисты проверяли торговые точки на продовольственных рынках, занимающихся реализацией рыбной продукции.В результате, увы, были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.Согласно данным ФГИС «Меркурий», в адрес хозяйствующего субъекта (Ковровский район Владимирской области) поступила партия продукции «Икра горбуши» — 2,5 кг.«Вместе с тем, под видом дорогостоящей икры продавалась икра более бюджетных сортов красной рыбы без документов...» - поясняют специалисты.Данные факты свидетельствует о несанкционированной торговле рыбной продукцией с нарушением требований, закрепленных в технических регламентах.«Соблюдение этих требований направлено на защиту жизни и здоровья граждан, а также на борьбу с введением потребителей в заблуждение. Поскольку продукция находилась в продаже без указания на упаковке необходимой информации, требования закона были нарушены. Такие продукты признаются потенциально некачественными и опасными...» - объясняют в пресс-службе Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Уточняется, что по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий хозяйствующим субъектам были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.Фото: freepik.com