Из них 512 малышей появились на свет раньше срока. При этом 80% недоношенных детей родились в стенах Областного перинатального центра. Там помогли появиться на свет 3189 детям – из них 1644

Из них 512 малышей появились на свет раньше срока. При этом 80% недоношенных детей родились в стенах Областного перинатального центра. Там помогли появиться на свет 3189 детям – из них 1644 мальчика и 1545 девочек. В 82% случаев мамы этих детей имели осложненную беременность и роды. 43% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми