06.02.2020

2020-02-06 08:35:02

33 книги за год - в области стартовало новое литературное состязание

И 33 книги за год - владимирская областная научная библиотека запускает новую акцию и предлагает участие в литературном состязании. Получить бумажный чек-лист в отделе гуманитарной литературы или скачать его на сайте библиотеки и распечатать . Потом можно приступать к чтению и вписывать на корешки названия прочитанных книг. К концу года должны быть заполнены и закрашены все 33 корешка. А в конце декабря можно сдать чек-лист с результатами в отдел гуманитарной литературы и получить призы.