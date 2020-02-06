Около 500 человек эвакуированы из торгового центра Круг на юге Москвы в результате возгорания.

Около 500 человек эвакуированы из торгового центра "Круг" на юге Москвы в результате возгорания.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главного управления МЧС России.Отмечается, что огонь возник в восемь часов вечера в вытяжке на четвертом этаже здания торгового центра. До прибытия пожарных посетители и персонал были экстренно выведены из-за задымленного здания, никто не пострадал.Возгорание было быстро потушено.