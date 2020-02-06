В корпорации сообщили о приостановке работы завода в КНР, выпускающего самолеты серии A320, не назвав при этом сроки возобновления производства.

В корпорации сообщили о приостановке работы завода в КНР, выпускающего самолеты серии A320, не назвав при этом сроки возобновления производства.В пресс-службе Airbus заявили о том, что производство на заводе в Тянцзине "в настоящее время остановлено". При этом в компании отметили, что ограничения на перелеты внутри Китая и на международных рейсах, "представляют определенные логистические проблемы" для Airbus. Компания также заявила о том, что "соблюдает требования правительства Китая" в плане выполнения удаленной работы сотрудниками в Тянцзине.В Airbus ранее планировали добиться увеличения производства A320 на заводе в Тянцзине до 6 самолетов в месяц в рамках поставленной цели по увеличению глобального производства до 63 самолетов в месяц в 2021 г. С учетом текущей ситуации Arbus, скорее всего, не удастся реализовать данные планы.Ранее о решении продлить процесс остановки производства на более длительный период после начала празднования нового года в Китае сообщили в корпорации Boeing.В рамках пресс-конференции 29 января представители руководства Toyota заявили о продлении приостановки работы четырех предприятий по сборке автомобилей в Китае из-за ситуации с коронавирусом. О приостановке производства мотоциклов на предприятиях в Тайцане и Тяньцзине 4 февраля также сообщили в компании Honda.