После резкого роста за последнее время котировки Tesla продемонстрировали одно из наиболее крупных однодневных снижений за историю торгов акциями данной компании на бирже.

После резкого роста за последнее время котировки Tesla продемонстрировали одно из наиболее крупных однодневных снижений за историю торгов акциями данной компании на бирже.В ходе торговой сессии среды, 5 февраля, котировки Tesla на бирже NASDAQ упали на 17,3% до уровня в 733,38 долларов за акцию. В моменте падение котировок достигало 21%, что для компании является анти-рекордом в плане внутридневного снижения ее акций. При этом днем ранее, во вторник, 4 февраля, акции Tesla выросли на 21%.Формальным поводом для произошедшего в среду обвала, которыми игроки воспользовались в качестве причины для продажи бумаг Tesla, стали новости о продаже суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) крупного пакета акций компании, а также сообщения о задержке производства автомобилей Tesla в Китае из-за коронавируса.Выход PIF из капитала Tesla, по данным финансовой отчетности фонда, как отметил телеканал CNBC, произошел в IV квартале 2019 г. Суверенный фонд Саудовской Аравии практически полностью избавился от инвестиций в Tesla, продав 99,5% от пакета в размере более 8,2 миллиона акций компании.Многие эксперты отметили, что, продав акции Tesla до 31 декабря 2019 г., фонд Саудовской Аравии тем самым пропустил масштабное ралли по акциям американского автопроизводителя, начавшееся после нового года.В данной ситуации выход из капитала Tesla со стороны одного из крупнейших суверенных фондов мира может рассматриваться как потеря одного из стратегических инвесторов для американской компании, по тем или иным причинам утратившим интерес к долгосрочным вложениям в Tesla.До обвала 5 февраля Tesla, как отмечали эксперты консалтинговой компании Bespoke Investment, входила в число наиболее крупных автопроизводителей мира по рыночной капитализации, уступая лишь японской корпорации Toyota. При этом по объемам продаж Tesla по-прежнему существенно уступает большинству ведущих автомобильных компаний мира.Ставки на повышение стоимости акций Tesla, несмотря на многочисленные скандалы, в которых неоднократно фигурировали как ее основатель, бывший председатель совета директоров Илон Маск, так и сама компания – в том числе, на фоне утверждений о "безопасности " автопилота автомобилей Tesla – во многом продолжаются с учетом будущего потенциала компании. Инвесторы по-прежнему рассматривают Tesla как глобального лидера в сегменте электроавтомобилей.Котировки компании ранее уже переживали резкие взлеты и падения – в этом плане Tesla также сохраняет ведущие позиции среди мировых автопроизводителей по степени волатильности своих акций.