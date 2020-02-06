Комитеты спортсменов США поддержали запрос Всемирного антидопингового агентства о публичных слушаниях по спору с Российским антидопинговым агентством, которое будет разрешать Спортивный арбитражный суд.

Комитеты спортсменов США поддержали запрос Всемирного антидопингового агентства о публичных слушаниях по спору с Российским антидопинговым агентством, которое будет разрешать Спортивный арбитражный суд.Требование американцев поддержали комитеты спортсменов и других стран, среди которых Канада, Великобритания, Норвегия, Германия и Дания. Хочет публичных слушаний и движение Global Athlete. Ранее за публичные слушания выступали и в WADA."Группы спортсменов поддерживают просьбу WADA об открытых и публичных слушаниях в CAS по спору с РУСАДА. Сейчас мы призываем РУСАДА немедленно сделать такой же запрос, — говорится в заявлении комитета, которое приводит РИА Новости. – Открытые и прозрачные слушания в CAS помогут спортсменам понять любое решение, которое будет принято судом. Также это повысит доверие к антидопинговой системе".Напомним, что девятого декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить спортсменов из России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Россия с таким вердиктом не согласилась и теперь спор организаций будет решаться как раз в CAS.