Зенит из Санкт-Петербурга принимал в рамках Евролиги турецкий Фенербахче. Гости победили с разницей в пять очков.

"Зенит" из Санкт-Петербурга принимал в рамках Евролиги турецкий "Фенербахче". Гости победили с разницей в пять очков."Фенербахче" был сильнее в трех четвертях — 19:15, 22:17, 13:18, 19:18) и добился победы 73:68. В составе российского клуба самыми результативными стали Айон Густаво и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков."Зенит" в 23 матчах одержал семь побед и потерпел 16 поражений. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 17 место. Следующий матч "Зенит" проведет 7 февраля в Афинах против "Панатинаикоса".