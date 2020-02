Американская певица Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свои апартаменты в Манхэттене. По словам артистки, молодой семье не стоит сбегать в Канаду, поскольку там скучно.

Американская певица Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свои апартаменты в Манхэттене. По словам артистки, молодой семье не стоит сбегать в Канаду, поскольку там скучно.Видеообращение к принцу и его супруге Мадонна выложила на своей странице в Instagram. Певица заявила, что готова предоставить паре в аренду ее апартаменты в Нью-Йорке, которые располагаются в районе Central Park West и имеют лучший вид на Манхэттен. Мадонна рассказала, что в жилье имеются две спальни и невероятный балкон, который перевешивает все остальное.Артистка подчеркнула, что "это будет сделкой века", а Букингемский дворец "даже рядом не стоял", поскольку вид с апартаментов в сто раз лучше и там нет "кучки ребят в гигантских меховых шапках".Посмотреть эту публикацию в InstagramDo Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? ..................