Автор культовых комиксов Marvel Стив Энглхарт представил в Центре протонной терапии в Санкт-Петербурге нового супергероя. Им стал человек-протон, цель которого – помогать тяжелобольным детям, ..

Автор культовых комиксов Marvel Стив Энглхарт представил в Центре протонной терапии в Санкт-Петербурге нового супергероя. Им стал человек-протон, цель которого – помогать тяжелобольным детям, сообщаетЭтого персонажа Энглхарт придумал три года назад в рамках благотворительной акции. Согласно сюжету комиксов, он представляет собой бесстрашного врача, который оберегает маленьких пациентов в борьбе с раком. Изначально он был представлен в американских онкологических клиниках, но теперь истории о приключениях человека-протона перевели на русский язык.