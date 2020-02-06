Прошёл первый месяц 2020 года, за который стало ясно, что нашу область как никогда ждёт много изменений

Если о части того, что начнёт появляться в регионе в следующие 11 месяцев, было известно задолго до, то некоторые планы анонсировали лишь недавно. Мы сделали подборку самых значимых и ожидаемых объектов, которые вскоре начнут строить на территории региона.Платная автомагистральДо сих пор не утихают разговоры о строительстве платного автобана, проходящего по территории Судогодского района. В конце 2019 г. конкретика по будущей магистрали появилась на сайте районной администрации.Протяжённость трассы составит 729 км. Скоростная автомобильная дорога «Москва - Нижний Новгород - Казань» проходит в границах области, по территориям Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского районов. Строить трассу начнут в 2020, а закончат к 2027 г.Платная дорога «Москва - Нижний Новгород - Казань» позволит доехать от Владимира до Москвы в разы быстрее, разгрузит Северный объезд города (часть Пекинки находится в городской черте, поэтому рядом активно разрастаются новые микрорайоны Веризино и Веризино-2), вечно стоящий в пробках. Казалось бы, одни плюсы! В Муроме, например, планируют построить новый мост через Оку.Но экологи забили тревогу - оживлённую трассу могут построить рядом с памятниками природы, а значит - в ущерб экологии. «Автодор» обещает учесть критику жителей области при строительстве М-12.37 новых ФАПовСельская медицина - давняя проблема не только нашего региона, но и страны в целом. В 2020 году в области введут в эксплуатацию 37 современных ФАПов и одну амбулаторию. На это из федерального и областного бюджетов выделят около 400 млн руб.Больше всего современных ФАПов появится в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Юрьев-Польском районах - по 5 в каждом из них. В частности, медпункты построят в деревнях Икшево, Демидово, Долбино, селе Тащилово и посёлке Тасинский Бор Гусь-Хрустального района, в деревнях Иваново, Панфилово, Пахомово, селе Марково и посёлке Сушнёво-1 Петушинского района, в сёлах Каменка, Кучки, Сорогужино, Сосновый Бор и Хвойное Юрьев-Польского района.А в посёлке им. Воровского Судогодского района будут строить амбулаторию.Развязка на ЧапаеваМэрия города Владимира проводит электронный аукцион по выбору подрядчика, который построит развязку между улицами Сперанского и Чапаева. Стоимость перемычки оценивают в 107 млн 585 тыс. руб.Проект уже прошёл государственную экспертизу. Итоги конкурса подведут 10 февраля, а уже 6 апреля начнут строить кольцевое пересечение. По плану, развязку должны сдать к 2021 г.Школы и детские садыВ области к 2023 г. откроют 6 новых школ. Появятся они не только в крупных городах региона, но и в сельской местности.Уже в 2020 г. в Камешкове заработает школа на 675 мест и на 132 места в д. Купреево Гусь-Хрустального района. А в следующем году образовательное учреждение на 1100 мест появится в микрорайоне Коммунар. В 2022 году такую же большую школу откроют в Коврове. Годом позднее школа на 150 мест будет принимать учеников в с. Сновицы Суздальского района, а также школа, рассчитанная на 350 учеников, появится в Гусь-Хрустальном. Кроме того, в 2020 г. капитально отремонтируют здания ковровской гимназии им. Барсукова.