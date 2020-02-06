Пенсионное обеспечение в России -
традиционно одна из самых острых социальных тем. Не секрет, что многие граждане
недовольны размером выплат, а некоторым их хватает лишь на удовлетворение
минимальных потребностей – оплата коммунальных услуг, скромный продуктовый
набор. Неудивительно, что россияне переживают за свое будущее и сомневаются,
что государственная пенсия позволит им сохранить привычный уровень жизни. В
таких условиях люди все чаще задумываются о самостоятельном накоплении пенсий. Что
же может послужить стимулом для россиян начинать уже сейчас копить не
собственную пенсию? Выясняли эксперты НПФ Сафмар.
Пенсионное обеспечение в России -
традиционно одна из самых острых социальных тем. Не секрет, что многие граждане
недовольны размером выплат, а некоторым их хватает лишь на удовлетворение
минимальных потребностей – оплата коммунальных услуг, скромный продуктовый
набор. Неудивительно, что россияне переживают за свое будущее и сомневаются,
что государственная пенсия позволит им сохранить привычный уровень жизни. В
таких условиях люди все чаще задумываются о самостоятельном накоплении пенсий. Что
же может послужить стимулом для россиян начинать уже сейчас копить не
собственную пенсию? Выясняли эксперты НПФ "Сафмар".
Позаботиться о себе
В настоящее время в России насчитывается почти 50
миллионов пенсионеров – это около трети населения страны. Причем год от года
количество таких граждан увеличивается. Многие из них, даже выйдя на
заслуженный отдых, продолжают трудиться: по некоторым данным, работают порядка
7,3 миллиона пенсионеров.
К государству современный россиянин привык относиться
настороженно. Особенно это касается людей старшего поколения. У многих свежи
воспоминания о реформах первой половины 90-х, дефолте 1998 года. В эпоху социально-экономических
катаклизмов больше всех страдают именно пенсионеры – самая социально
незащищенная категория граждан.
Приближения пенсионного возраста многие наши
сограждане ждут с нескрываемой тревогой. Подавляющее большинство россиян
уверены, что после завершения трудовой деятельности они смогут рассчитывать
только на государственные пенсии, и сохранить привычный и комфортный уровень
жизни у них не получится. Об этом говорят результаты исследования, проведенного
НПФ "Сафмар", входящего в промышленно-финансовую группу "Сафмар"
Михаила Гуцериева.
Отсюда логичный вывод: копить нужно самим. С этим
согласны 71% респондентов, опрошенных экспертами НПФ "Сафмар".
Примечательно, что женщины, традиционно более осведомленные о материальных
тонкостях обустройства быта в России, показали и большую заинтересованность в
этом. 75% представительниц прекрасного пола выступили за идею самостоятельного
накопления на пенсию, тогда как среди мужчин этот показатель составил 66%.
Мыслят россияне вполне рационально. Известно, что
взносы в Пенсионный фонд делают работающие граждане. Однако в России их
количество постепенно уменьшается. Соответственно, уменьшаются и поступления в
Пенсионный фонд.
В таком случае пенсионер, даже если он имеет огромный
трудовой стаж и получал солидную зарплату, не сможет получить от государства
такие деньги, которые хотя бы приближались к его прошлому уровню дохода. А раз
так, то сохранить привычный комфорт можно лишь, прибегнув к дополнительным
источникам дохода.
Почему не копим
Итак, понимание пользы от самостоятельного накопления
есть. Однако подавляющее большинство россиян – 84% – все равно этого не делают.
Большой тайны в том, из-за чего так сильно расходятся желания и реальные
поступки будущих пенсионеров, нет. "Многие жители России хотели бы начать
копить на пенсию самостоятельно – исследование показывает, что это важный для
них вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине – элементарно
нет средств на долгосрочные инвестиции", – объяснил глава аналитической службы
НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
Впрочем, некоторые граждане пока еще просто не
задумываются о пенсии. Для молодежи наступление пенсионного возраста – это
нечто очень далекое, почти из другой галактики. Когда-то это произойдет,
размышляют молодые люди, но до этого еще очень далеко. А раз так, то можно
тратить заработанные деньги.
Ситуация осложняется сохраняющимся в российском
обществе недоверием к пенсионной системе и государству в целом. Кому-то из
принявших участие в опросе для начала самостоятельных накоплений не хватает
уверенности в будущем. Дескать, живем одним днем. А третьи и вовсе признаются:
велик соблазн забрать накопленные средства.
Людям нужны стимулы
Нетрудно заметить, что перечисленное выше не является безусловной
преградой для самостоятельного формирования будущей пенсии. От кредитов и
дорогих покупок можно отказаться, соблазн забрать деньги и потратить их на
что-то другое – умерить, а уверенность в завтрашнем дне – вещь очень
субъективная. Сегодня ее нет, а завтра появится – все зависит от жизненных
условий конкретного человека в тот или иной период его жизни.
Очевидно также, что для принятия решений о
самостоятельном финансировании пенсии нужны стимулы. Крайне интересным
вариантом для будущих пенсионеров показалась возможность софинансирования вкладов
как со стороны государства, так и со стороны работодателя. В исследовании НПФ
"Сафмар" в пользу этих опций высказались 26% и 21% опрошенных
соответственно.
Другим важным стимулом является возможность забрать
свои деньги досрочно, до наступления пенсионного возраста. И это справедливо:
накопивший денежные средства гражданин должен иметь право ими распоряжаться.
Все-таки жизнь – штука непредсказуемая, и свободные финансы могут понадобиться
в любой момент. Запирать деньги на замок и не пускать к ним их владельца было
бы не самым разумным решением.
Важна для будущих пенсионеров и возможность
наследования этих денег, а некоторым при этом хотелось бы пользоваться
налоговыми льготами.
В целом, складывается достаточно ясная картина. Россияне
хотят уверенности и возможности свободно распоряжаться своими кровными. Система
самостоятельного финансирования в негосударственном пенсионном фонде должна
стать для будущего пенсионера надежной гаванью, которая не только сохранит его
сбережения, но и обеспечит ему спокойное и безбедное будущее.
На государство надейся, а сам не плошай
Исследование НПФ "Сафмар" показало, что у
россиян достаточно реалистичные представления о самостоятельном накоплении на
пенсию. Они понимают, что в одиночку справиться с этой задачей у них вряд ли
получится, и рассчитывают на внешнюю поддержку и защиту своих интересов. Важным
подспорьем в этом вопросе являются как раз негосударственные пенсионные фонды,
которые могут предложить своим клиентам не только дополнительные выплаты и
уверенность в будущем, но и те самые стимулы, которых людям так не хватает.
Особую актуальность самостоятельное финансирование
пенсий приобретает в преддверии запуска в нашей стране Гарантированного
пенсионного плана (ГПП) – накопительной системы, предусматривающей добровольные
отчисления на будущую пенсию. По подсчетам экспертов, в первый год в ГПП
удастся привлечь до 1,5 миллиона человек. Очевидно, что при софинансировании со
стороны государства или работодателя их число вырастет в разы.
К тому же подобный подход опирается на уже
существующие в мире примеры. "Практика подобного стимулирования в разных формах
распространена за рубежом – в Великобритании, Польше, Турции", – подчеркнул глава
аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.