Пенсионное обеспечение в России - традиционно одна из самых острых социальных тем. Не секрет, что многие граждане недовольны размером выплат, а некоторым их хватает лишь на удовлетворение минимальных потребностей – оплата коммунальных услуг, скромный продуктовый набор. Неудивительно, что россияне переживают за свое будущее и сомневаются, что государственная пенсия позволит им сохранить привычный уровень жизни. В таких условиях люди все чаще задумываются о самостоятельном накоплении пенсий. Что же может послужить стимулом для россиян начинать уже сейчас копить не собственную пенсию? Выясняли эксперты НПФ Сафмар.

Пенсионное обеспечение в России -традиционно одна из самых острых социальных тем. Не секрет, что многие гражданенедовольны размером выплат, а некоторым их хватает лишь на удовлетворениеминимальных потребностей – оплата коммунальных услуг, скромный продуктовыйнабор. Неудивительно, что россияне переживают за свое будущее и сомневаются,что государственная пенсия позволит им сохранить привычный уровень жизни. Втаких условиях люди все чаще задумываются о самостоятельном накоплении пенсий. Чтоже может послужить стимулом для россиян начинать уже сейчас копить несобственную пенсию? Выясняли эксперты НПФ "Сафмар".Позаботиться о себеВ настоящее время в России насчитывается почти 50миллионов пенсионеров – это около трети населения страны. Причем год от годаколичество таких граждан увеличивается. Многие из них, даже выйдя назаслуженный отдых, продолжают трудиться: по некоторым данным, работают порядка7,3 миллиона пенсионеров.К государству современный россиянин привык относитьсянастороженно. Особенно это касается людей старшего поколения. У многих свеживоспоминания о реформах первой половины 90-х, дефолте 1998 года. В эпоху социально-экономическихкатаклизмов больше всех страдают именно пенсионеры – самая социальнонезащищенная категория граждан.Приближения пенсионного возраста многие нашисограждане ждут с нескрываемой тревогой. Подавляющее большинство россиянуверены, что после завершения трудовой деятельности они смогут рассчитыватьтолько на государственные пенсии, и сохранить привычный и комфортный уровеньжизни у них не получится. Об этом говорят результаты исследования, проведенногоНПФ "Сафмар", входящего в промышленно-финансовую группу "Сафмар"Михаила Гуцериева.Отсюда логичный вывод: копить нужно самим. С этимсогласны 71% респондентов, опрошенных экспертами НПФ "Сафмар".Примечательно, что женщины, традиционно более осведомленные о материальныхтонкостях обустройства быта в России, показали и большую заинтересованность вэтом. 75% представительниц прекрасного пола выступили за идею самостоятельногонакопления на пенсию, тогда как среди мужчин этот показатель составил 66%.Мыслят россияне вполне рационально. Известно, чтовзносы в Пенсионный фонд делают работающие граждане. Однако в России ихколичество постепенно уменьшается. Соответственно, уменьшаются и поступления вПенсионный фонд.В таком случае пенсионер, даже если он имеет огромныйтрудовой стаж и получал солидную зарплату, не сможет получить от государстватакие деньги, которые хотя бы приближались к его прошлому уровню дохода. А разтак, то сохранить привычный комфорт можно лишь, прибегнув к дополнительнымисточникам дохода.Почему не копимИтак, понимание пользы от самостоятельного накопленияесть. Однако подавляющее большинство россиян – 84% – все равно этого не делают.Большой тайны в том, из-за чего так сильно расходятся желания и реальныепоступки будущих пенсионеров, нет. "Многие жители России хотели бы начатькопить на пенсию самостоятельно – исследование показывает, что это важный дляних вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине – элементарнонет средств на долгосрочные инвестиции", – объяснил глава аналитической службыНПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.Впрочем, некоторые граждане пока еще просто незадумываются о пенсии. Для молодежи наступление пенсионного возраста – этонечто очень далекое, почти из другой галактики. Когда-то это произойдет,размышляют молодые люди, но до этого еще очень далеко. А раз так, то можнотратить заработанные деньги.Ситуация осложняется сохраняющимся в российскомобществе недоверием к пенсионной системе и государству в целом. Кому-то изпринявших участие в опросе для начала самостоятельных накоплений не хватаетуверенности в будущем. Дескать, живем одним днем. А третьи и вовсе признаются:велик соблазн забрать накопленные средства.Людям нужны стимулыНетрудно заметить, что перечисленное выше не является безусловнойпреградой для самостоятельного формирования будущей пенсии. От кредитов идорогих покупок можно отказаться, соблазн забрать деньги и потратить их начто-то другое – умерить, а уверенность в завтрашнем дне – вещь оченьсубъективная. Сегодня ее нет, а завтра появится – все зависит от жизненныхусловий конкретного человека в тот или иной период его жизни.Очевидно также, что для принятия решений осамостоятельном финансировании пенсии нужны стимулы. Крайне интереснымвариантом для будущих пенсионеров показалась возможность софинансирования вкладовкак со стороны государства, так и со стороны работодателя. В исследовании НПФ"Сафмар" в пользу этих опций высказались 26% и 21% опрошенныхсоответственно.Другим важным стимулом является возможность забратьсвои деньги досрочно, до наступления пенсионного возраста. И это справедливо:накопивший денежные средства гражданин должен иметь право ими распоряжаться.Все-таки жизнь – штука непредсказуемая, и свободные финансы могут понадобитьсяв любой момент. Запирать деньги на замок и не пускать к ним их владельца былобы не самым разумным решением.Важна для будущих пенсионеров и возможностьнаследования этих денег, а некоторым при этом хотелось бы пользоватьсяналоговыми льготами.В целом, складывается достаточно ясная картина. Россиянехотят уверенности и возможности свободно распоряжаться своими кровными. Системасамостоятельного финансирования в негосударственном пенсионном фонде должнастать для будущего пенсионера надежной гаванью, которая не только сохранит егосбережения, но и обеспечит ему спокойное и безбедное будущее.На государство надейся, а сам не плошайИсследование НПФ "Сафмар" показало, что уроссиян достаточно реалистичные представления о самостоятельном накоплении напенсию. Они понимают, что в одиночку справиться с этой задачей у них вряд липолучится, и рассчитывают на внешнюю поддержку и защиту своих интересов. Важнымподспорьем в этом вопросе являются как раз негосударственные пенсионные фонды,которые могут предложить своим клиентам не только дополнительные выплаты иуверенность в будущем, но и те самые стимулы, которых людям так не хватает.Особую актуальность самостоятельное финансированиепенсий приобретает в преддверии запуска в нашей стране Гарантированногопенсионного плана (ГПП) – накопительной системы, предусматривающей добровольныеотчисления на будущую пенсию. По подсчетам экспертов, в первый год в ГППудастся привлечь до 1,5 миллиона человек. Очевидно, что при софинансировании состороны государства или работодателя их число вырастет в разы.К тому же подобный подход опирается на ужесуществующие в мире примеры. "Практика подобного стимулирования в разных формахраспространена за рубежом – в Великобритании, Польше, Турции", – подчеркнул главааналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.