Настоящей театральной постановкой обернулась попытка подвыпившей компании заработать, симулировав ДТП, в казахстанском Жезказгане. Видеорегистратор запечатлел народных артистов.

Настоящей театральной постановкой обернулась попытка подвыпившей компании заработать, симулировав ДТП, в казахстанском Жезказгане. Видеорегистратор запечатлел "народных артистов".Эти кадры были сделаны во второй половине дня 4 февраля на углу улиц Некрасова и Сатпаева. Стоявшая посреди проезжей части женщина долго выбирала подходящий автомобиль, прежде чем решилась на "жертвенный акт". Она аккуратно прилегла на асфальт перед легковушкой и изобразила потерю сознания.Остановившийся примерно в метре от нее водитель даже не успел выразить свое недоумение, как подоспели коллеги артистки. Они привели "пострадавшую" в чувство и на руках отнесли ее на обочину."На видео четко видно, что она это сделала специально. Слишком аккуратно она легла на асфальт. Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было", — позже признался владелец машины.Дабы от проделок труппы погорелого театра не пострадали другие водители, мужчина вызвал на место полицейских, которые, как следует из релиза, "в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента".