Депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев внес проект закона, запрещающего использования химических противогололедных материалов (ПГМ) за пределами автомобильных дорог. Автор инициативы указал, что реагенты негативно влияют на окружающую среду.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Лебедев внес проект закона, запрещающего использования химических противогололедных материалов (ПГМ) за пределами автомобильных дорог. Автор инициативы указал, что реагенты негативно влияют на окружающую среду. С самим документом можно ознакомиться на сайте нижней палаты российского парламента."Целесообразно сохранить возможность использования химических ПГМ исключительно в границах проезжих частей автомобильных дорог, – подчеркнул депутат в пояснительной записке к документу. – Вне проезжих частей доступными к применению останутся ПГМ физического действия (песок, гравий, щебень, и другие".Лебедев предложил включить новую статью, ограничивающую применение химических ПГМ, в закон "Об охране окружающей среды".Весной 2019 года несколько муниципальных депутатов обратились в Тверской суд Москвы и потребовали запретить столичному департаменту ЖКХ использовать противогололедные реагенты. Они утверждали, что химические ПГМ нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в Конституции. Суд не удовлетворил их требование.