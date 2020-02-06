В Копейске (Челябинская область) произошел несчастный инцидент, в результате которого погибла четырехлетняя девочка. Ребенок выпал с десятого этажа.

В Копейске (Челябинская область) произошел несчастный инцидент, в результате которого погибла четырехлетняя девочка. Ребенок выпал с десятого этажа.Как сообщает 74.RU, тело девочки обнаружили под окнами многоэтажки около 18:30. Основная версия случившегося — несчастный случай. Руководитель следственного отдела Следственного комитета по Копейску Андрей Родинов рассказал, что ребенок самостоятельно открыл окно и выпал оттуда. Дверь в квартиру была заперта, ее открывали сотрудники МЧС.Хозяйкой жилого помещения оказалась женщина, которая взяла девочку из детского дома для знакомства перед оформлением опекунства. По ее словам, она вышла из квартиры ненадолго. В это время девочка закрыла дверь на щеколду. Женщина пыталась убедить ребенка открыть дверь, но дальше произошло непоправимое.Копейский общественник Андрей Горланцев на своей странице в Facebook написал о случившемся и прикрепил фотографии с места событий. По его словам, девочка действительно заперлась внутри, не открывала дверь и бегала по квартире. Затем все стихло.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.