Мероприятие было направлено на совершенствование профессиональной подготовки полицейских...

Учебно-методический сбор прошел на базе УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве и был направлен на совершенствование профессиональной подготовки полицейских.С руководителями, инструкторами и сотрудниками подразделений столичной полиции, ответственными за организацию профессиональной служебной и физической подготовки провели занятия, основной целью которых является повышение квалификации инструкторов, а также профессиональный обмен формами и методами проведения занятий по физической подготовке.В ходе мероприятия на повестке были несколько тем: профессиональная подготовка действующих сотрудников московского гарнизона, а также состояние организационно-научной деятельности в подразделениях. Также участники остановились на основных недостатках в организации профессиональной служебной и физической подготовки.Уровень профессиональной подготовки играет большую роль в формировании общей оценки работы столичного Главка, в связи с этим подобные учебные мероприятия проводятся на регулярной основе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве