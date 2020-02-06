Самолеты ВКС России завершили в среду эвакуацию россиян из китайского города Ухань, ставшего эпицентром коронавируса.

Самолеты ВКС России завершили в среду эвакуацию россиян из китайского города Ухань, ставшего эпицентром коронавируса, передает ТАСС.Два специально оборудованных военно-транспортных самолета доставили из Уханя в Тюменскую область в общей сложности 144 человека, в том числе 128 россиян и 16 иностранцев (граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины). В полете их сопровождали врачи, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора.Прибывших разместят на карантин сроком на 14 дней в лечебно-реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени. Там установлено дополнительное ограждение, системы видеонаблюдения, модернизирована канализация и система утилизации отходов. Центр охраняют бойцы Росгвардии.По словам медиков, состояние всех пассажиров удовлетворительное, заболевших не выявлено.Такие меры, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, позволяют исключить возможность распространения пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.Эвакуированные не смогут контактировать между собой, исключение будет сделано лишь для семей, их поселят вместе.Как рассказал главврач центра Владимир Семенов, прибывшие будут размещены в стандартных номерах с отдельным санузлом. В каждом номере есть холодильники, телевизоры, wi-fi. Находящимся на карантине выдадут российские сим-карты. По словам Семенова, закуплено около 200 карт. Детей обеспечат игрушками, пластилином, фломастерами, развивающими играми, взрослым раздадут книги, шахматы и шашки. Всех обеспечат четырехразовым питанием.По словам главврача, эвакуированным в номера будут приносить еду, на первое время им выдадут тапочки, халаты и пижамы. После обработки привезенные вещи им вернут. Пациенты будут жить в одно-, двух-, трех-местных номерах, где есть индивидуальные санузлы либо с душами, либо с ваннами. Также людей обеспечат телевизорами, холодильниками и иными необходимыми предметами техники.Обследование также прошли специалисты, сопровождавшие эвакуированных во время полета, а также пилоты военно-транспортных бортов. Самолеты, автобусы и личные вещи пассажиров подвергнуты санитарной обработке.Инфицированные коронавирусом выявлены в 23 странах, включая Россию. ВОЗ назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число инфицированных вирусом 2019-nCoV в Китае превысило 24,3 тысячи человек, погибли 492 жителя, выздоровели 896.