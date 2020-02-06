Силовую установку для перспективного авиационного комплекса дальней авиации, или ПАК ДА, могут собрать и отправить на испытания уже в 2020 году. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения ПАО Кузнецов

Силовую установку для перспективного авиационного комплекса дальней авиации, или ПАК ДА, могут собрать и отправить на испытания уже в 2020 году. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения ПАО "Кузнецов", пишет агентство ТАСС.Также Криворучко рассказал о новых двигателях для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и М2. Они позволят увеличить дальность полета самолетов на 1 тысячу километров.Ранее сообщалось, что первый опытный образец ПАК ДА появится в период с 2021 по 2022 год. Известно, что самолет построят по схеме летающее крыло.Кроме того, ПАК ДА будет дозвуковым, то есть медленнее, но экономичнее, чем существующие самолеты стратегической авиации. Основным вооружением перспективного комплекса станут высокоточные крылатые ракет с радиусом действия 5-6 тысяч километров.