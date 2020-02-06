Судом назначено наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Вступил в законную силу приговор в отношении двух 25-летних жителей города Покрова. Молодые люди признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).Осужденные были задержаны в январе прошлого года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у молодых людей полимерные свертки с синтетическим наркотическим средством.В ходе дальнейших оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный и областного центра сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков установили местонахождение тайников, организованных фигурантами, из которых были изъяты аналогичные запрещенные вещества общей массой около 55 граммов.Установлено, что изъятые запрещенные вещества предназначались для распространения наркозависимым лицам.В отношении задержанных следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело, материалы которого после завершения расследования направили в суд.Решением суда двум жителям города Покрова назначены наказания в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.