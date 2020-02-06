Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов уверен, что новый коронавирус из Китая 2019-nCoV практически безопасен для россиян. Риск заражения для жителей страны снижается практически ..

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов уверен, что новый коронавирус из Китая 2019-nCoV практически безопасен для россиян. Риск заражения для жителей страны снижается практически до нуля при соблюдении элементарных правил гигиены, сообщаетФаворов пояснил, что распространителями коронавируса в Поднебесной являются не только люди, но и экзотические животные. Поэтому, по мнению врача, в Китае больше всего зараженных. Однако медик обратил внимание, что для полной безопасности следует не приближаться к больным людям, а также мыть руки перед едой и после посещения туалета.