Одна из крупнейших автостроительных компаний мира американская General Motors (GM) в 2019 году сократила чистую прибыль, которая приходится на акционеров компании, до 6,732 миллиарда долларов в годовом выражении.

Одна из крупнейших автостроительных компаний мира американская General Motors (GM) в 2019 году сократила чистую прибыль, которая приходится на акционеров компании, до 6,732 миллиарда долларов в годовом выражении.Как показала годовая отчетность GM, разводненная прибыль на акцию составила 4,57 доллара против 5,53 доллара по итогам 2018 года.При этом, общая выручка американской General Motors сократилась на 6,7% — до 137,237 миллиарда долларов.Чистый убыток по итогам IV квартала составил 194 миллиона долларов, тогда как год назад отмечалась прибыль в размере 2,044 миллиарда долларов.Разводненный убыток на акцию составил 0,16 доллара против прибыли в 1,4 доллара за четвертый квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль составила 0,05 доллара при прогнозе в 0,11 доллара.Отмечается, что негативное влияние на финансовые показатели оказала забастовка сотрудников. Негативный эффект от забастовки составил 3,6 миллиарда долларов. В 2020 году GM ожидает разводненную прибыль на акцию в размере около 5,75-6,25 доллара.В 2019 году продажи компании снизились на 8% — до 7,718 миллиона машин. На Соединенные Штаты пришлось 2,887 миллиона автомобилей.Продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока и Африки снизились на 12,5% — до 3,678 миллиона автомобилей.