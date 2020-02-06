Заряженным семейным лифтбеку и универсалу предстоит в ходе смены поколений сменить и диету: поговаривают, что самая дерзкая Октавия частично перейдет на электротягу. Так это или нет, выясним в начале марта, а пока можно поразглядывать официальные дизайнерские эскизы.

"Заряженным" семейным лифтбеку и универсалу предстоит в ходе смены поколений сменить и диету: поговаривают, что самая дерзкая "Октавия" частично перейдет на электротягу. Так это или нет, выясним в начале марта, а пока можно поразглядывать официальные дизайнерские эскизы.Как водится, в фантазийном мире дизайнеров дела обстоят куда эффектнее, чем на самом деле. Однако все же можно ожидать появления у Skoda Octavia RS iV развитого аэродинамического обвеса с более агрессивными бамперами, спойлером, накладками на пороги и колесными дисками увеличенного размера. Черный декор кузова, диффузор, крупные воздухозаборники и иное оформление выхлопа также прилагаются.Изображений интерьера пока не опубликовано, но его определенно приукрасят спортивными креслами с развитой боковой поддержкой, срезанным по низу рулевым колесом с подрулевыми переключателями и подобающим декором.Комплектовать горячую "Октавию" именно в версии iV чехи собираются гибридной силовой установкой, позаимствованной у VW Golf GTE. Состоит она из 1,4-литрового бензинового турбомотора, электродвигателя и 13-киловаттной батареи и обеспечивает на выходе 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента.Утверждается, что такой подход к компоновке сделает Skoda Octavia RS еще более универсальной: к практичности в обыденной жизни и управляемости вкупе с динамикой при спортивной езде добавятся еще и экономия топлива, и гордость от осознания участия в борьбе за чистоту атмосферы.Ожидается, что новая Octavia RS сохранит и традиционные ДВС. Например, 2-литровой бензиновый турбоагрегат EA888 мощностью около 245 л.с., причем такая "эрэска" будет легче гибридной версии. В гамме должен остаться и 2-литровый турбодизель, но его могут форсировать до 200 л.с. При этом Skoda предпочла не использовать 2-литровый дизель от Kodiaq RS, который развивает 240 л.с. и 500 Нм.Дебютирует такая "Октавия" сразу в обоих кузовах - лифтбек и универсал - 3 марта в рамках Женевского автосалона. Будет ли у модели традиционная версия с обычным двухлитровым турбомотором, пока не уточняется.