06.02.2020

2020-02-06 12:25:03

Горячее питание владимирских школьников будет оплачиваться из трех бюджетов

Бесплатное горячее питание для всех школьников начального звена. К реализации задач, поставленных Президентом, регионы готовы. А вот каким будет механизм?



Плов, солёный огурец, виноградный сок, хлеб. Завтрак первоклассника в одной из владимирских школ. Ребята едят с удовольствием. Голодный ученик принесёт гораздо меньше пятёрок.



Саша Пучкова, ученица школы № 40 г. Владимира: «Мне нравится, когда дают рис с котлетой и огурцом...»

Стоимость набора из трёх блюд - 40 рублей. 20 рублей в день за школьный рацион платят родители, 50 % - субсидия муниципалитета. Сделать школьное питание бесплатным для всех российских школьников начального звена - задача, поставленная Президентом. Об этом глава государства говорил отдельно, в рамках Послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-ого по 4-ый класс. У нас шли большие дискуссии. Есть логика, характерная для нашего общества, все должны чувствовать себя в равных условиях».

В мэрии Владимира подчёркивают: всё это время старались сохранить круг социальных получателей питания. Прежде всего, для нуждающихся. Решение Президента приветствуют. И уверяют: комбинаты школьного питания к работе готовы. А финансирование будет складываться из трёх источников.



Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Это прежде всего федеральный бюджет, это региональный бюджет и местный бюджет. Пропорции, порядок Президент дал поручение определить в течение месяца. Будет ли это с 1-ого сентября 2020-ого или в самое ближайшее время - мы ждём внятных разъяснений и из администрации области в том числе, чтобы открыть этот процесс как можно более оперативно».

Инициативу Президента с радостью встречает и Евгений Алексеенко. Отец двоих детей и директор школы № 46 областного центра. В сфере образования Евгений - 2 десятка лет. С определёнными сложностями на практике, в том же Владимире сталкивались. Когда завтраки были бесплатными для всех школьников.

Евгений Алексеенко, директор школы №46, г. Владимира: «Некоторые родители говорят своим детям о том, что не любишь ты что-то, ну и не кушай, все равно бесплатно... И получается, что часть порций будет выкидываться, приготавливаться просто так, впустую. Притом, что действительно с введением этих бесплатных завтраков, много детей, которым этот завтрак действительно необходим, будут охвачены этими бесплатными завтраками... И школа постоянно проводит и в начальном, и в среднем, и старшем звене работу. И на уровне классных руководителей, и на уровне замдиректора по воспитательной работе о пользе питания, горячего питания, для того, чтобы дети действительно кушали».



Специалисты утверждают: горячее питание ребёнку необходимо. Чтобы не заработать гастрит со школьной скамьи. И родители, и педагоги единодушны: это- важнейшая социальная мера. Неизменным останется жёсткий контроль качества школьного меню.

Мария Платанюк, Александр Голубев, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир".