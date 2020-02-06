Согласно церковному календарю 7 февраля православные отмечают праздник почитания памяти святого Григория Богослова. Простой люд этот день именовал Григорием-весноуказателем и спешил делать добрые дела.
Согласно 7 февраля православные отмечают праздник почитания памяти святого Григория Богослова. Простой люд этот день именовал Григорием-весноуказателем и спешил делать добрые дела.
История святого
Константинопольский архиепископ Григорий Богослов входит в число Отцов Церкви. Его жизнь связана с другой значимой фигурой в церковной иерархии – Василием Великим. Познакомились они в Афинах во время учебы, и в дальнейшем ни раз встречались во время своей работы на благо веры.
Сам святой помогал своему отцу. Тот был Назианским епископом
и едва не спровоцировал раскол общины неосторожными действиями. Григорию удалось примирить ситуацию.
Став священником в небольшой констинтинопольской церкви, он прославился своими проповедями, в которых противостоял влиятельным в то время еретикам – арианам и аполлинаристам. И даже нападения
и угрозы физической расправой не испугали Григория Богослова. В памяти верующих
он остался как непримиримый борец с ересью и проповедник, разъясняющий людям
христианское учение и обращающий их в истинную веру.
Однодневный пост
В 2020 году 7 февраля выпало на пятницу. Православные традиции говорят о том, что в этот день верующие держат однодневный пост. Рыбу в пищу употреблять разрешается, а вот мясо, молочные продукты и яйца находятся под запретом.
Григорий-весноуказатель: приметы и гадание о погоде
От 7 февраля люди ждали поворота к весне, напоминая, что вчера
они встречали . "Аксинья Григория торопит, чтобы весну не
упустил, солнышко на крыши посадил", – гласит народная мудрость.
В народе считали, что на Григорьев день можно узнать о том,
какой погода будет через год. День до полудня соответствовал первой половине
следующей зимы, после – второй. Если же выпадет снег, то сама зима придет не
скоро. А пение птиц обещало крестьянам, что в феврале морозы еще вернутся.
Что обязательно нужно сделать
Не давая четкого ответа на вопрос, ,
простой люд верил, что в этот день стоит не только вспоминать о помощи со
стороны других, но и самому постараться успеть сделать как можно больше хороших
дел. При этом хвастаться добрыми поступками ни в коем случае нельзя.
Что нельзя делать 7 февраля
Суеверия гласили, что в этот день не следует стричь ногти на
руках и ногах, плеваться и стричь волосы. Отметим, никаких серьезных
обоснований у этих ограничений не осталось даже в народной памяти, не говоря
уже о том, что они не соответствуют церковным канонам и правилам.
Молитвы Григорию Богослову
Святому молятся об укреплении своей веры. Также к нему обращаются, если хотят получить дар убеждать людей и обращать их в христианство.
В народе считают, что Григорий Богослов помогает не только тем, кто решил стать проповедником. Он выступает также защитником людей, которых искушают, и тех, кто находится в гонении. Более того, рассказывают, что святой может помочь в работе – в частности, расположить к себе начальство.
Еще одна народная традиция связана со строительством. Те, кто возводят новый дом или ремонтируют старый, обращаются с молитвой трем Отцам Церкви – Григорию Богослову, Василию Великому и Иоанну Златоусту. Им же принято молиться и на новоселье.
почитания памяти святого подразумевает
также чтение тропаря и кондака святителя.
Именины
Авксентий,
Александр,
Анатолий,
Аполлос,
Борис,
Василий,
Виталий,
Владимир,
Григорий,
Дмитрий,
Кастин,
Мар,
Марциал,
Медул,
Моисей,
Петр,
Поплий,
Сильван,
Стефан,
Степан,
Феликс,
Филипп,
Фелицата,
Януарий.