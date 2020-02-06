Согласно церковному календарю 7 февраля православные отмечают праздник почитания памяти святого Григория Богослова. Простой люд этот день именовал Григорием-весноуказателем и спешил делать добрые дела.

Согласно 7 февраля православные отмечают праздник почитания памяти святого Григория Богослова. Простой люд этот день именовал Григорием-весноуказателем и спешил делать добрые дела.История святогоКонстантинопольский архиепископ Григорий Богослов входит в число Отцов Церкви. Его жизнь связана с другой значимой фигурой в церковной иерархии – Василием Великим. Познакомились они в Афинах во время учебы, и в дальнейшем ни раз встречались во время своей работы на благо веры.Сам святой помогал своему отцу. Тот был Назианским епископоми едва не спровоцировал раскол общины неосторожными действиями. Григорию удалось примирить ситуацию.Став священником в небольшой констинтинопольской церкви, он прославился своими проповедями, в которых противостоял влиятельным в то время еретикам – арианам и аполлинаристам. И даже нападенияи угрозы физической расправой не испугали Григория Богослова. В памяти верующихон остался как непримиримый борец с ересью и проповедник, разъясняющий людямхристианское учение и обращающий их в истинную веру.Однодневный постВ 2020 году 7 февраля выпало на пятницу. Православные традиции говорят о том, что в этот день верующие держат однодневный пост. Рыбу в пищу употреблять разрешается, а вот мясо, молочные продукты и яйца находятся под запретом.Григорий-весноуказатель: приметы и гадание о погодеОт 7 февраля люди ждали поворота к весне, напоминая, что вчераони встречали . "Аксинья Григория торопит, чтобы весну неупустил, солнышко на крыши посадил", – гласит народная мудрость.В народе считали, что на Григорьев день можно узнать о том,какой погода будет через год. День до полудня соответствовал первой половинеследующей зимы, после – второй. Если же выпадет снег, то сама зима придет нескоро. А пение птиц обещало крестьянам, что в феврале морозы еще вернутся.Что обязательно нужно сделатьНе давая четкого ответа на вопрос, ,простой люд верил, что в этот день стоит не только вспоминать о помощи состороны других, но и самому постараться успеть сделать как можно больше хорошихдел. При этом хвастаться добрыми поступками ни в коем случае нельзя.Что нельзя делать 7 февраляСуеверия гласили, что в этот день не следует стричь ногти наруках и ногах, плеваться и стричь волосы. Отметим, никаких серьезныхобоснований у этих ограничений не осталось даже в народной памяти, не говоряуже о том, что они не соответствуют церковным канонам и правилам.Молитвы Григорию БогословуСвятому молятся об укреплении своей веры. Также к нему обращаются, если хотят получить дар убеждать людей и обращать их в христианство.В народе считают, что Григорий Богослов помогает не только тем, кто решил стать проповедником. Он выступает также защитником людей, которых искушают, и тех, кто находится в гонении. Более того, рассказывают, что святой может помочь в работе – в частности, расположить к себе начальство.Еще одна народная традиция связана со строительством. Те, кто возводят новый дом или ремонтируют старый, обращаются с молитвой трем Отцам Церкви – Григорию Богослову, Василию Великому и Иоанну Златоусту. Им же принято молиться и на новоселье.почитания памяти святого подразумеваеттакже чтение тропаря и кондака святителя.ИмениныАвксентий,Александр,Анатолий,Аполлос,Борис,Василий,Виталий,Владимир,Григорий,Дмитрий,Кастин,Мар,Марциал,Медул,Моисей,Петр,Поплий,Сильван,Стефан,Степан,Феликс,Филипп,Фелицата,Януарий.