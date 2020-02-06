Российское посольство намерено проверить информацию МИД Японии о нахождении 24 российских граждан на борту карантинного круизного судна Diamond Princess. Также есть данные о том, что на этом лайнере находятся четверо граждан Казахстана.

Российское посольство намерено проверить информацию МИД Японии о нахождении 24 российских граждан на борту карантинного круизного судна Diamond Princess."Есть данные о том, что на этом лайнере находятся четверо граждан Казахстана. И неизвестно, входят ли они в этот список из 24 человек или нет", — сообщил в прямом эфире "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев. Он отметил, что ситуация достаточно серьезная. Среди пассажиров лайнера выявлены больные пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. На судне объявлен двухнедельный карантин.По словам собкора, сейчас катер находится далеко от берега, в районе залива Суруга: "А завтра в 8 утра по японскому времени он пристанет к порту Йокогамы для того, чтобы получить провизию и воду. По нашим данным, у пассажиров нет возможности связаться по телефону или интернету с берегом".Всего на судне находятся около 3,7 тысячи человек, являющиеся гражданами более чем 50 стран.После проведения медицинского осмотра, врачи выявили 273 человека, которые контактировали с заразившимся опасным вирусом гражданином Китая. Как подчеркнул Мингажев, у 10 пассажиров подтвержден коронавирус, российских граждан среди них нет. Это трое японцев, трое китайцев, двое австралийцев, один американец и один филиппинец-член команды. Они эвакуированы с борта лайнера на катерах японской береговой охраны и размещены в 4 госпиталях префектуры Канагавы. Там имеется специальное оборудование, в частности — декомпрессионные камеры. Японские власти говорят, что их состояние не тяжелое, они получают необходимую медицинскую помощь."На данный момент из этих 273 человек известны результаты тестов только на 31 пассажира. И если такая динамика сохранится, то количество зараженных может вырасти многократно. Кроме того, стало известно, что китайский гражданин, у которого был диагностирован коронавирус, посещал плавательный бассейн на лайнере. Сейчас ожидаются результаты анализа других пассажиров", — резюмировал собкор.В конце декабря 2019 года власти КНР зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Кроме Китая, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию.По последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной коронавирусом, в Китае превысило 24,3 тысячи человек, 492 умерли, выздоровели более 900.