Сопредельные с Китаем страны закрывают границы из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, а некоторые государства отправляют всех прибывших из Поднебесной на карантин. Вести.Наука предлагают вспомнить историю карантинов, уходящую вглубь тысячелетий.

Не так давно Россия частично закрыла границу с Китаем из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Аналогичные меры приняли и другие сопредельные с Поднебесной государства. А в США каждого прибывшего из КНР отправляют на двухнедельный карантин. "33Live.RuНаука" предлагают вспомнить историю карантинов, уходящую вглубь тысячелетий.Удивительно, но истинная природа инфекций стала проясняться только в XIX веке, с открытием микроорганизмов гениальным Луи Пастером. Но за тысячелетия до этого люди поняли, что здоровые заражаются некоторыми недугами от больных.Карантинные меры упоминаются ещё в Ветхом Завете. В некоторых его частях говорится о необходимости изолировать прокажённых, то есть больных лепрой. В Средние века католическая церковь по всей Европе организовывала колонии для больных проказой.Самим словом "карантин" мировая культура обязана эпидемии Чёрной смерти. Эта пандемия чумы началась в Средней Азии, а в 1347 году добралась до европейских берегов. По разным оценкам, во всём мире она унесла от 75 до 200 миллионов жизней, в том числе от трети до половины населения Европы.В 1377 году в морском порту в Рагузе (ныне город Дубровник в Хорватии) была введена необычная мера. Судно, прибывшее из района, где было много случаев чумы, не допускалось к причалу в течение 30 дней. Предполагалось, что за это время любой, кто несёт в себе болезнь, или умрёт, или выздоровеет. Впоследствии срок был увеличен до 40 дней. От итальянского слова quaranta ("сорок") и произошло слово "карантин" (итал. quarantena, фр. quarantaine).Природа инфекций начала проясняться благодаря гениальному Луи Пастеру.Иллюстрация Wikimedia Commons.История знала случаи, когда целые сообщества людей добровольно самоизолировались, чтобы не выпускать во внешний мир опасную болезнь. Так, благодарные потомки сохранили память о подвиге жителей английской деревни Иэм.В 1665 году в эту деревню пришла чума. Источником заразы стала посылка, присланная из Лондона (вероятно, в ней проделали своё смертоносное путешествие чумные блохи). Эпидемия уже разгоралась в Туманном Альбионе, но в основном на южном побережье. Иэм стал одним из первых очагов в центре страны.Жители деревни могли бы бежать от опасности, как поступали повсеместно. Здоровые избегли бы заражения, но вместе с ними бежали бы и те, кто уже нёс в себе опасность, и болезнь распространилась бы по стране. Вместо этого жители поклялись не покидать границ Иэма, пока там остаётся хотя бы один заражённый. Для большинства из них, пока ещё здоровых, это означало верную смерть.Самоотверженные британцы не выходили за пределы деревни, даже чтобы убрать поля. Окрестные жители приносили им провизию к границам поселения. Иэмцы забирали её, оставляя взамен монеты в ямках, залитых уксусом (считалось, что это вещество предохраняет от заразы).Мученики Иэма выполнили свой долг, заплатив за это страшную цену. Когда через 14 месяцев чума отступила, в живых оставался лишь каждый пятый (по другим данным, каждый второй) из них.Однако история карантина — это не всегда история подвига и самоотверженности. В XIX века по миру одна за другой прокатывались эпидемии холеры, и многие страны вводили карантинные меры для новоприбывших. Но подчас ими злоупотребляли в экономических или политических целях (так как любое подобное событие сильно ударяет по изолированным городам и целым странам).К слову, на сегодняшний день ВОЗ не торопится рекомендовать карантинные меры в мировом масштабе. Так, объявив вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, организация рекомендовала не ограничивать поездки в Китай. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus) осудил ограничительные меры, введённые 194 странами, заявив, что они могут оказаться "рецептом катастрофы" — экономической, политической или социальной.Дело в том, что карантин наносит сильный удар по экономике страны. В связи с этим некоторые государства могут скрывать вспышки инфекции, чтобы не попасть под ограничительные меры. Отдельные граждане также могут не обращаться к врачам, опасаясь, что им запретят важные для них поездки. Подобные эксцессы могут привести к тому, что заболевшим не будет вовремя оказана помощь.Гебреисус выразил желание, чтобы существовали промежуточные между наличием или отсутствием чрезвычайной ситуации "уровни тревоги".Мэри Мэллон в больнице негодует по поводу своего первого карантина.Фото Wikimedia Commons.К слову, человечество помнит примечательные случаи нарушения карантинных мер. В начале XX века в США жила печально известная Мэри Мэллон (Mary Mallon). Не подозревая, что является бессимптомным носителем брюшного тифа, она работала поваром, в течение семи лет поменяв семь семей. Когда медики, изучив след "тифозной Мэри", начали бить тревогу, властям всё же удалось заставить Мэллон сдать анализы. Они показали, что она действительно носит в своём желчном пузыре инфекцию.Когда истина вскрылась, её подвергли карантинному заключению в больнице на острове Норт-Бразер. Однако от лечения женщина категорически отказалась, заявив, что не может представлять опасности для окружающих. Через три года женщину освободили, взяв с неё обязательство, что она никогда и ни для кого не будет готовить еду.Но она сменила имя и, некоторое время проработав на более низкооплачиваемой должности, продолжила работу поваром, а значит, и распространять инфекцию. За это её снова поместили в карантин, теперь уже пожизненный. Впрочем, она стала своего рода звездой и давала многочисленные интервью (журналистам было запрещено брать из её рук даже стакан воды).Согласно некоторым оценкам, Мэри в итоге погубила до 50 человек (число оправившихся от принесённого ею заболевания не подсчитано). Сегодня в английском языке словосочетанием "тифозная Мэри" называют носителей опасных заболеваний, представляющих опасность для населения из-за отказа принять соответствующие меры предосторожности.Совсем недавно внимание общественности привлёк адвокат из США Эндрю Спикер (Andrew Speaker). Он был инфицирован устойчивой к лекарствам формой туберкулеза. Зная, что представляет опасность для окружающих, он тем не менее отправился в Европу. По возвращении в США его задержали и изолировали до тех пор, пока опасность заражения не была сведена к нулю. Но и после этого до конца лечения он был обязан сообщать о своём местоположении пять раз в неделю.Добавим, что карантин до сих пор является действенным средством борьбы с распространяющейся инфекцией. И, похоже, человечеству ещё не раз придётся прибегать к этой мере. Ведь только среди млекопитающих и птиц, по оценкам экспертов, циркулирует около 1,6 миллиона неизвестных науке вирусов. Как минимум часть из них имеет потенциальную возможность мутировать и "научиться" передаваться от животного человеку, а затем и между людьми.Порой же мы получаем неприятный "подарок" и от более далёких родственников. Так, коронавирус 2019-nCoV мог передаться людям от змей.Ранее авторы "33Live.RuНаука" писали о том, что даже муравьи "берут больничный", чтобы защитить колонию от распространения болезни.