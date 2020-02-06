Спасатели выловили из озера Лахтинский разлив в Санкт-Петербурге подростка возрастом около 14 лет. Ребенок получил переохлаждение в ледяной воде, сообщают Инцидент произошел вечером около ..

Спасатели выловили из озера Лахтинский разлив в Санкт-Петербурге подростка возрастом около 14 лет. Ребенок получил переохлаждение в ледяной воде, сообщаютИнцидент произошел вечером около одного из домов на Шуваловском проспекте. После того, как ребенка достали из воды и передали врачам скорой помощи, в озере обнаружили еще одного человека. Однако тот не подавал признаков жизни. Обстоятельства произошедшего выясняются.