Следственный комитет по Липецкой области проводит проверку по факту возможных систематических истязаний несовершеннолетней в Данкове (Липецкая область). В Интернете появились кадры, на которых видно, как две восьмиклассницы издеваются над шестиклассницей.

Следственный комитет по Липецкой области проводит проверку по факту возможных систематических истязаний несовершеннолетней в Данкове (Липецкая область). В Интернете появились кадры, на которых видно, как две восьмиклассницы издеваются над шестиклассницей.Видео опубликовали в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как две школьницы избивают девочку руками и ногами, поливают ее водой из лужи, заставляют есть грязь, приказывают снять штаны. Происходящее снимают другие подростки, при этом не вмешиваются.По данным прокуратуры, сообщает РИА Новости, восьмиклассницы приревновали девочку из шестого класса к мальчику. В комментариях к видео указано, что подобный случай не единичный. В Следственном комитете проводят проверку о возможном систематическом истязании несовершеннолетней, являющейся ученицей лицея №4 города Данкова.После появления видео в сети уволены начальник отдела образования Данковского района, директор лицея, а также классный руководитель. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области.Как сообщает ТАСС, в настоящий момент установлены все участники конфликта. С заявлением об избиении дочери в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. На родителей школьниц, которые избивали шестиклассницу, составлены административные протоколы.