В Москве центр временного пребывания для людей, контактировавших с носителем коронавируса 2019-nCoV, расположили в районе Царицыно. Учреждение, в котором могут одновременно разместиться 150 человек, полностью готово к приему, сообщили в столичном департаменте соцзащиты.

В Москве центр временного пребывания для людей, контактировавших с носителем коронавируса 2019-nCoV, расположили в районе Царицыно. Учреждение, в котором могут одновременно разместиться 150 человек, полностью готово к приему, сообщили в столичном департаменте соцзащиты."Если в специализированных медучреждениях находятся люди с выраженными симптомами вирусной инфекции, то в этом учреждении смогут временно проживать люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций", – цитирует ТАСС представителя департамента.Центр основан на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно". Это отдельное трехэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров, в котором оборудованы комнаты для проживания семей.В департаменте уточнили, что центр организовали именно в данном учреждении в связи с его небольшой загруженностью. В нем проходили реабилитацию всего 50 человек, сейчас с каждым из них индивидуально решается вопрос о том, где они будут продолжать курс.Центр для временного размещения эвакуированных из Китая в связи с коронавирусом находится в Тюмени. Он представляет собой отдельно стоящее сооружение, удаленное на несколько километров от другого здания. Вокруг учреждения, кроме двух периметров ограждения, выставлена охрана Росгвардии.Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, была зафиксирована в Китае. Как сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на вечер 4 февраля было подтверждено 24,3 тысячи случаев заболевания пневмонией. Количество погибших от пневмонии в стране достигло 490 человек.