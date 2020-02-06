Организаторы женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies сделали специальное приглашение (wild card) российской теннисистке Дарье Касаткиной. Теперь она сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге.

Организаторы женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies сделали специальное приглашение (wild card) российской теннисистке Дарье Касаткиной. Теперь она сможет выступить на турнире в Санкт-Петербурге.Помимо Касаткиной wild card также получила и швейцарская спортсменка Белинда Бенчич, являющаяся пятой ракеткой мира. Об этом сообщает официальный сайт соревнования. Касаткина же является 71-й ракеткой мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации.St. Petersburg Ladies стартует 10 февраля и завершится 16 февраля. Призовой фонд турнира составит 848 тысяч долларов.