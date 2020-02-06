У нападающего петербургского Зенита Александра Кокорина появилось два варианта продолжения карьеры. Им заинтересовались казанский Рубин и калининградская Балтика, выступающая в Футбольной национальной лиге.

У нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина появилось два варианта продолжения карьеры. Им заинтересовались казанский "Рубин" и калининградская "Балтика", выступающая в Футбольной национальной лиге.В "Рубине" в услугах Кокорина проявляет заинтересованность лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, сообщает Спорт24.Ru. Представители казанского клуба уже ведут переговоры напрямую с нападающим.Что касается интереса "Балтики", то председатель совета директоров калининградского клуба Александр Шендерюк-Жидков подтвердил — в клубе есть интерес к Кокорину. "Я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Надеемся, он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды".Напомним, что на данный момент Кокорин проходит тренировочный сбор вместе с "Зенитом-2", куда он был отправлен после отказа переходить в "Сочи".