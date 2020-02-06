В США демократы до сих пор не посчитали итоги кокусов в Айове — партийных собраний, на которых выбирают возможного кандидата в президенты. Причина — сбой в работе приложения для подсчета голосов. Интересно, что разработку контролирует один из кандидатов — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

В США демократы до сих пор не посчитали итоги кокусов в Айове — партийных собраний, на которых выбирают возможного кандидата в президенты. Причина — сбой в работе приложения для подсчета голосов. Интересно, что разработку контролирует один из кандидатов — бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. И он же, по счастливой случайности, сейчас лидирует в голосовании.Американские СМИ назвали подсчет голосов на кокусах в Айове "настоящим хаосом". С результатом внутрипартийных состязаний демократы затянули на целые сутки. Виной всему, как говорят демократы, стала техника. Приложение по подсчету голосов, которое разработал стартап "Шэдоу", не справилось со своей задачей."Задержка объявления результатов произошла из-за ошибки кодирования в программном обеспечении. Именно поэтому приложение сообщало неправильные данные", — разъясняет Джонатан Грин, председатель первичных президентских собраний демократов в округе Фримонт штата Айова и в округе Лоун-три, а также администратор ИТ-систем в финансовой фирме.Компания "Шэдоу" получила за разработку неработающего приложения 63 миллиона долларов. Сама же фирма на рынке появилась совсем недавно — в 2017 году. Крупных заказов на ее счету не было, однако IT-эксперты не удивлены, что молодые разработчики получили столь внушительный заказ от демократов. Основательница "Шэдоу" — политтехнолог Тара Маккгоуэн. Она же является женой Майкла Халла — главного стратега президентской компании демократа Пита Буттиджича, кстати, победителя кокусов в Айове."В этот раз демократы себя фактически посадили в лужу тем, что попытались использовать на выборах "сырую" программу. Она тестировалась, ее делала компания-стартап, и ее никто не проверял при большой нагрузке. И закономерно: когда начались сбои, ищут, кто виноват и что делать", — отмечает эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович.Тем временем, демократы с первыми выводами долго не тянули."Мы, конечно, не уверены, но возможно, за этим всем может быть российская активность или вмешательство какой-либо другой страны. Мы неоднократно говорили, что наши противники в лице России, Китая и Ирана будут использовать социальные сети, чтобы подорвать доверие американцев к нашей системе голосования", — заявляет сенатор от штата Виргиния, член Демократической партии США Марк Ворнер.Американские СМИ на этом фоне пишут о том, что сбой в работе техники — лишь оправдание."Это, я считаю, подорвало авторитет Демократической партии, как никогда", — высказывает свое мнение политолог, директор Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Об этом говорит даже The New York Times и вся пресса, которая на 95 процентов поддерживает демократов. Но она фактически говорит о полном провале.Согласно предварительным результатам кокусов в Айове, психологическое преимущество (чуть больше процента) у Пита Буттиджича — того самого, который косвенно связан с разработчиками неработающего приложения. Он работал мэром городка Саут-Бенд в Индиане, население которого составляет 100 тысяч человек. Он открыто говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, являясь при этом глубоко верующим католиком. Служил в Афганистане. Полиглот — говорит на восьми языках. Молод — ему еще нет и 40. В американской политике он фигура новая, как говорится, "темная лошадка"."То, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, как раз притягивает к нему либо тех избирателей, которые сами испытывают такие же моменты, либо им симпатизируют", — говорит политолог Лозанский.На втором, но не последнем месте — Берни Сандерс, для которого кокусы в Айове стали несчастливым местом. В 2016 он проиграл Хиллари Клинтон менее процента и в итоге выбыл из предвыборной гонки.Но если говорить о молодежи, она все ближе склоняется к кандидатуре Сандерса, поскольку он обещает бесплатное образование и отмену всех долгов, а многие студенты сейчас берут займы на образование.Кокусы в Айове имеют важное стратегическое значение в президентской гонке. По сути, это начало внутрипартийной борьбы, в результате которой станет ясно, кого выберут своим кандидатом республиканцы и демократы. У первых все прошло без сюрпризов: преимущество Дональда Трампа перед своим соперником составляет более 97 процентов. Демократы же теперь ждут 11 февраля — в этот день пройдут праймериз в Нью-Гемпшире, на которых они получат возможность "отыграться".