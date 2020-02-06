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<a href="https://33live.ru/novosti/06-02-2020-konkurs-detskix-tvorcheskix-rabot-yubileyu-velikoj-pobedy-posvyashhaetsya….html" target="_blank">Конкурс детских творческих работ «Юбилею Великой Победы посвящается…»</a> - Победа в этой войне - неоценимое событие в современной мировой истории, величайший подвиг русского народа. Ценой невосполнимых потерь СССР и его союзники в жестокой борьбе с фашизмом ..