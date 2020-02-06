Победа в этой войне - неоценимое событие в современной мировой истории, величайший подвиг русского народа. Ценой невосполнимых потерь СССР и его союзники в жестокой борьбе с фашизмом ..
Победа в этой войне - неоценимое событие в современной мировой истории, величайший подвиг русского народа. Ценой невосполнимых потерь СССР и его союзники в жестокой борьбе с фашизмом отстояли наше право на жизнь, защитили нашу Родину и нашу свободу.
Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, совершённого нашими отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали её, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире.
В память об этой войне и о Великой Победе и чтобы не прерывалась связь времен, редакция еженедельника «Аргументы и факты - Владимир» организует на своём сайте конкурс детских творческих работ (рисунок, эссе, письмо из будущего деду на фронт) «Юбилею Великой Победы посвящается... » (возраст участников от 6 до 16 лет).
На сайте www.vlad.aif.ru (16+) в специальном разделе (обозначенном баннером на главной странице) пройдёт онлайн-голосование за детские работы с февраля по декабрь 2020 года. Каждый месяц будут выбраны работы 2-х победителей по номинациям:
наибольшее количество голосов на сайте;лучшая работа по выбору партнёра конкурса.
Свои работы направляйте по адресу: [email protected]