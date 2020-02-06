Коронавирус является самой обсуждаемой темой на сегодняшней день. Люди по всему миру в ужасе от мысли о начале смертельной эпидемии.

Коронавирус является самой обсуждаемой темой на сегодняшней день. Люди по всему миру в ужасе от мысли о начале смертельной эпидемии.Это извести не обошло стороной и знаменитый коллектив из Удмуртии. Вот только "Бурановские бабушки" не поддаются общей панике. Одна из участниц фольклорного ансамбля Анна Прокопьева отметила, что людей пугаетнеизвестность."А наш народ всегда силен своим духом, своими обычаями, традициями. А нам, бабушкам, некогда болеть. Мы работаем, поем песни и частушки", – высказалась солистка "Бурановских бабушек".После этого заявления Прокопьева начала танцевать и даже исполнила забавную частушку собственного сочинения."Мы бабульки боевые, боевые – это да.Не страшны нам ни корона, ни коронавирус, да!", – спела "Бурановская бабушка".