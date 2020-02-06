Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV власти КНР продлили официальные новогодние каникулы до 10 февраля. Крупнейшие производственные площадки Поднебесной простаивают, что вызывает беспокойство российских поставщиков электроники. А вот продавцы готовятся к дефициту и повышению цен.

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV власти КНР продлили официальные новогодние каникулы до 10 февраля. Крупнейшие производственные площадки Поднебесной простаивают, что вызывает беспокойство российских поставщиков электроники. А вот продавцы готовятся к дефициту и повышению цен. Насколько зависим отечественный рынок электротоваров от китайской эпидемии и ждать ли этого дефицита покупателям?Михаил Колупаев снимает медицинскую маску только на время интервью. Бизнесмен возит в Россию из Китая светодиодные панели и сейчас опасается повышения цен на популярную китайскую электронику."Цены на электронику подниматься, наверное, будут, но небольшими темпами – это не продукты питания, каждый день не пользуются таким ажиотажным спросом. То, что сейчас они эту первую неделю будут простаивать производители, если и дальше простой будет, то да – рост начнется небольшой. Сначала 3 процента, и так постепенно каждую неделю будут поднимать от 3 до 5 процентов", — предсказывает бизнесмен из Шенчьжэня Михаил Колупаев.Некоторые эксперты ждут дефицита китайских товаров в России уже в марте. По их прогнозам, повышение цен начнется с Дальнего Востока."Конечно, коронавирус затронул сроки поставки, потому что китайцы уже продлили свой и без того длинный китайский Новый год. А это значит, что, если производители заранее не позаботились о большом наличие товара на складе, у них возникнет перебой с поставками. А если будет товара мало, будет дефицит, то, конечно же, поднимутся цены", — соглашается директор департамента фискальных решений компании "АТОЛ" Иван Коллегов.Крупные дистрибьютеры успокаивают: запасов бытовой техники с китайскими микросхемами в России достаточно, поэтому цена в ближайшее время останется прежней."Что же касается бытовой электроники, к которой относятся планшеты, телефоны, то возможна небольшая коррекция вверх. Но она связана в первую очередь с тем, что это высокооборачиваемые товары. И те стоки, которые есть в Росси по этим товарам, они будут быстрее вымываться. В первую очередь это касается низкого ценового сегмента", — добавляет директор дивизиона "Бытовая техника и электроника" компании Merlion Константин Десслер.Полны оптимизма и отечественные ритейлеры. Пока китайская промышленность на вынужденных каникулах до 10 февраля, а значит дефицита с поставками не будет."Есть полный ассортимент и цифровой и бытовой техники. И есть достаточный сток, чтобы обеспечить тот спрос, который есть. Более того, мы не меняли цены и проводим все плановые и традиционные акции перед весенними праздниками, чтобы все могли купить подарки", — рассказывает PR-директор группы "М-Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева.Эксперты сходятся в одном: слухи о дефиците товаров и резком росте цен на продукцию с китайской электроникой основаны на панических настроениях.Если КНР продлит карантин еще на неделю, стоимость техники может вырасти на три процента. Не больше. Главное, чего стоит опасаться, пока коронавирус не побежден, — это спекулянты, искусственно завышающие цены, объясняя все китайской эпидемией.