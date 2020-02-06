В регионе готовы к ЧП, хотя случаев заражения коронавирусом не зафиксировали

Жители области не на шутку встревожены сообщением о том, что в региональном центре экстренно госпитализировали владимирца, который вернулся из Китая и обратился за помощью к медикам с симптомами, аналогичными коронавирусной инфекции 2019-nCoV.- Неужели до нас зараза добралась? Нам закупаться масками и, как в Китае, стараться на улицу не выходить? Успокойте народ, если всё хорошо! - попросил наш читатель Виталий Моховиков из Владимира.Вернулся с кашлемУтром 30 января в городскую больницу № 5 обратился житель областного центра 1963 года рождения. Мужчина жаловался на кашель, и пояснил, что накануне приехал с китайского острова Хайнань. При этом температуры у него не было. Как только об этом стало известно медикам, в поликлинику экстренно вызвали бригаду «скорой помощи». С соблюдением всех мер предосторожности, облачившись в эпидкостюмы, медики изолировали мужчину, госпитализировав в больницу № 6 в Юрьевце, где находится инфекционное отделение.У пациента взяли все необходимые анализы. В поликлинике, куда пришёл владимирец, провели дезинфекцию помещения.Анализы отправили в Москву, где находится лаборатория по исследованию новой опасной заразы. Туда отсылают все пробы пациентов с подозрением на коронавирус. Вечером 31 января стали известны результаты - тест на новую опасную болячку жителя областного центра оказался отрицательным. Днём ранее в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области установили, что мужчина перенёс грипп В.В региональном Рос­потребнадзоре уточнили, что пациент не был от него привит.Отправили домойТакже владимирские врачи диагностировали у обратившегося с симптомами ОРВИ мужчины бронхит. На днях медики отпустили больного домой. При этом ближайшие 2 недели его будут наблюдать врачи - именно столько длится инкубационный период коронавируса.Помимо этого, в области принимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В том числе в регионе организовли оперативный штаб по контролю за ситуацией, в который вошли представители Рос­потребнадзора и департамента здравоохранения области. Сейчас, по официальным данным, в регионе случаев заражения вирусом не зафиксировали.