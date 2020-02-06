По меньшей мере 23 человека погибли во время схода второй лавины в турецкой провинции Ван, причем под ударом оказался спасательный отряд, занимавшийся поиском выживших под снежными завалами.

По меньшей мере 23 человека погибли во время схода второй лавины в турецкой провинции Ван, причем под ударом оказался спасательный отряд, занимавшийся поиском выживших под снежными завалами, сообщает NTV.Первая лавина сошла в районе Бахчесарай во второй половине дня 4 февраля на следовавший по шоссе микроавтобус. Погибли пять человек, семерых удалось спасти. По предварительным данным, под снегом могут оставаться еще два пассажира.Сегодня на место спасательной операции сошла вторая лавина, накрыв более 50 человек. Тридцать спасли, жертвами стали по меньшей мере 23 человека, полицейские, спасатели и чиновники. По предварительным данным, под снегом остаются от 10 до 15 человек.