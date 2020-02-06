Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибудет на Кубу в рамках поездки по странам Латинской Америки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг прибудет на Кубу в рамках поездки по странам Латинской Америки.Краткое пребывание в этой стране станет не столько визитом, сколько с пользой проведенной "технической остановкой" по пути в Мексику и Венесуэлу: у министра запланирована встреча с кубинским коллегой.Сам же Лавров отметил, что такой маршрут был подобран специально, чтобы почтить память Фиделя Кастро и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы. "Для меня это имеет большое значение, ведь Фидель для многих поколений россиян остается примером истинного служения родине и своему народу", — подчеркнул он.На следующий день российского министра ждут в Мехико, где у него намечены переговоры с главой МИД Марсело Эбрардом. В 2020 году наши страны отмечают 130-летие установления дипломатических отношений.Потом Сергей Лавров прибудет в Венесуэлу. Там его ждут уже давно: прошлый его визит в Каракас состоялся еще в августе 2011 года. Тогда российского министра принимал бывший президент страны Уго Чавес, в этот же раз его примет сменивший его на этом посту Николас Мадуро.