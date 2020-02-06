В столице Катара Дохе продолжается турнир с участием трех российских клубов – Спартака, Локомотива, Ростова и сербского Партизана. Спартак и Локомотив сыграли в основное время вничью 1:1. Послематчевые пенальти лучше выполнили футболисты Локомотива 4:2.

В столице Катара Дохе продолжается турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива", "Ростова" и сербского "Партизана". "Спартак" и "Локомотив" сыграли в основное время вничью 1:1. Послематчевые пенальти лучше выполнили футболисты "Локомотива" 4:2.Первый тайм остался за железнодорожниками, о чем говорит и счет 1:0. Единственный мяч га 28 минуте забил правый защитник Владислав Игнатьев, замкнувший прострел Жоау Мариу. В перерыве тренер "Спартака" Доменико Тедеско полностью сменил состав. Один из вышедших на замену защитник Илья Гапонов на 49 минуте сравнял счет. "Спартак" смотрелся сильнее и мог выйти вперед. Несколько моментов упустил молодой полузащитник Максим Глушенков. Но 90 минут встречи завершились со счетом 1:1.Согласно регламенту, победитель определялся с помощью пенальти. Вратарь "Локомотива" Никита Медведев отбил удары Максима Глушенкова и Алекса рала. Его спартаковский коллег Артем Ребров отразил только один пенальти – в исполнении Бенедикта Хеведеса, "Локомотив" выиграл и набрал 2 очка.После двух туров у "Локомотива" и "Спартака" по четыре ока. По три очка у "Ростова" и "Партизана". Победитель определится в последнем туре.