В Аргентине женщина родила ребенка с двумя головами. Мать подала жалобу на медиков, поскольку оба УЗИ не показали отклонений у плода.

В Аргентине женщина родила ребенка с двумя головами. Мать подала жалобу на медиков, поскольку оба УЗИ не показали отклонений у плода.Как сообщает издание Uno Santa Fe, во время родов врачи обнаружили у ребенка проблемы с сердцебиением, потому приняли решение провести кесарево сечение. После процедуры медики сообщили семье, что младенец родился мертвым, кроме того у него было две головы.В результате жительница Аргентины подала заявление в прокуратуру, в котором пожаловалась на врачебную ошибку. Кроме того, в семье не исключают, что медики могли заменить одного ребенка на другого. Адвокат пострадавшей стороны рассказал, что у него имеется справка, подписанная акушером, в которой указано, что ребенок появился на свет живым и весил 4,5 килограмма.В настоящее время данным инцидентом занимается прокуратура.