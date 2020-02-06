Россия пока не планирует полностью прекратить выдачу виз гражданам КНР в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Россия пока не планирует полностью прекратить выдачу виз гражданам КНР в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.Об этом мировую общественность проинформировал в интервью газете "Коммерсант" статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.Он подчеркнул, что созданный в России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в который входит в том числе и представитель министерства иностранных дел РФ, отслеживает всю ситуацию в режиме реального времени и принимает решения, исходя из поступающей информации.Ранее кабинет министров РФ распорядился временно приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая, а также ограничить их передвижение через российско-монгольскую границу.В настоящий момент общее число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24,3 тысячи человек. Около 500 умерли, более 900 выздоровели. Заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе в Российской Федерации.