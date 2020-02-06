Появление ядерных зарядов малой мощности у США означает, что Вашингтон допускает ограниченную ядерную войну и снижает порог применения оружия массового поражения.

Появление ядерных зарядов малой мощности у США означает, что Вашингтон допускает ограниченную ядерную войну и снижает порог применения оружия массового поражения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.Ранее СМИ сообщили, что все американские стратегические подводные лодки класса Ohio получили 1-2 баллистические ракеты, оснащенные боевыми блоками W76-2 мощностью всего 5-6 килотонн.Руководство Соединенных Штатов уверено, что подобное вооружение снижает вероятность начала полномасштабного ядерного конфликта.В конце января 2019 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что боезаряды малой мощности наоборот увеличивают риск применения оружия массового поражения и провоцируют войну на уничтожение.