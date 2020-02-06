Минфин с 7 февраля по 5 марта направит на покупку валюты через Мосбиржу 214,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий период.

Минфин с 7 февраля по 5 марта направит на покупку валюты через Мосбиржу 214,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий период.Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 года увеличил покупку валюты в 1,6 раза после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%.С 15 января по 6 февраля Минфин потратил на покупку валюты 309,9 миллиарда рублей, или 18,2 миллиарда рублей каждый день.С 7 февраля по 5 марта покупка валюты снизится.ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 году для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.